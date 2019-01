Martedì 8 gennaio 2019 - 12:14

Londra: governo non vuole ritardare la Brexit

Lo ha detto Martin Callanan, ministro per la Brexit

Londra, 8 gen. (askanews) – Il governo britannico non intende ritardare la Brexit: lo ha detto oggi il ministro per la Brexit Martin Callanan, al suo arrivo ad una riunione fra ministri europei a Bruxelles. “Siamo molto chiari: la politica del governo è che l’articolo 50 (del Trattato dell’Ue, ndr) non può essere prorogato”, ha dichiarato Callanan, interpellato a proposito di una tale eventualità menzionata dal Telegraph.

“Noi lasceremo l’Ue il 29 marzo di quest’anno perché è quello che dice l’articolo 50, è per questo che il Parlamento ha votato, ed è ormai quello che prevede la legge nazionale britannica”, ha aggiunto.

Il Parlamento britannico si prepara a votare la settimana prossima sull’accordo di uscita negoziato fra Londra e Bruxelles, ma la sua adozione appare molto compromessa. (fonte Afp)