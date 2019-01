Venerdì 4 gennaio 2019 - 02:17

Brasile, Bolsonaro aperto a ipotesi futura base militare Usa

Mio riavvicinamento con gli Usa è economico ma può essere militare

Milano, 4 gen. (askanews) – Il neo presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha dichiarato di essere pronto a discutere “in futuro” l’installazione di una base militare statunitense sul territorio brasiliano, esprimendo anche preoccupazione per le relazioni militari tra Venezuela e Russia. “In base a quello che potrebbe accadere nel mondo, chissà se dovremo discutere di questo problema in futuro”, ha detto il nuovo presidente al canale Sbt, in occasione della sua prima intervista Tv dal suo giuramento il primo gennaio 2019.

Bolsonaro ha incontrato mercoledì a Brasilia il Segretario di Stato americano Mike Pompeo, con il quale si è impegnato a rafforzare la cooperazione nei settori economico e della sicurezza, nonché nella lotta contro i “regimi autoritari” del Venezuela e di Cuba. Bolsonaro ha anche detto di essere “preoccupato” dalle manovre militari congiunte condotte all’inizio di dicembre dal Venezuela e dalla Russia sul territorio venezuelano, inclusa la presenza di due bombardieri strategici russi. “Come previsto, la Russia ha fatto una manovra in Venezuela, sappiamo quale sia l’intenzione del governo di Maduro. Il Brasile deve preoccuparsi per questo”, ha detto.

“Il mio riavvicinamento con gli Stati Uniti è economico, ma può anche essere militare”, ha aggiunto. Bolsonaro ha anche affermato che negli ultimi 20 o 25 anni le forze armate brasiliane sono state “abbandonate a causa di un problema politico” perché “sono l’ultimo ostacolo al socialismo”. Il presidente socialista venezuelano Nicolas Maduro ha recentemente accusato gli Stati Uniti di volerlo rovesciare con la complicità di Colombia e Brasile.