Venerdì 23 novembre 2018 - 10:48

Dolce&Gabbana in un video chiedono scusa ai cinesi in mandarino

Loro abiti rimossi da siti ecommerce dopo accuse razzismo

Pechino, 23 nov. (askanews) – Dolce&Gabbana hanno chiesto scusa ai clienti cinesi in un video, dopo il polverone suscitato da un post razzista, che ha convinto i siti di ecommerce cinesi a rimuovere i loro prodotti dalle piattaforme di vendita. Nel tentativo di salvare la loro reputazione nel mercato più importante al mondo per il lusso, Domenico Dolce e Stefano Gabbana chiudono un video di un minuto e 30 secondi postato sul social media cinese Weibo chiedendo “scusa” in mandarino.



“In questi giorni abbiamo ripensato moltissimo con grande dispiacere a tutto quello che ci è successo e a quello che abbiamo causato nel vostro paese. Ci scusiamo moltissimo” esordisce Domenico Dolce nel video. “Le nostre famiglie ci hanno sempre insegnato a rispettare le varie culture di tutto il mondo e per questo vogliamo chiedervi scusa se abbiamo commesso degli errori nell’interpretare la vostra”.

“Vogliamo chiedere scusa anche a tutti i cinesi nel mondo, perchè ce ne sono molti, e prendiamo molto seriamente queste scuse e questo messaggio” aggiunge Stefano Gabbana. Il video si chiude con i due stilisti che in coro dicono “duibuqi”, scusa in mandarino. La società aveva già chiesto scusa per iscritto su Weibo nei giorni scorsi quando lo scandalo aveva portato all’esclusione dal fashion show di Shanghai.

La controversia è nata dalla pubblicazione su Instagram di un video di Dolce&Gabbana che mostra un ragazza cinese che assaggia pizza, spaghetti e un cannolo con le bacchette, che molti hanno trovato culturalmente insensibile. Ma la polemica è esplosa quando sono circolati screenshot di uno scambio su Instagram tra un utente e Gabbana, notoriamente irascibile, che usava cinque emoj di cacche sorridenti per descrivere la Cina e lanciava insulti verso il Paese e la sua gente.

La casa di moda ha sostenuto che l’account di Stefano Gabbana era stato hackerato e che l’ufficio legale stava indagando. Nonostante le scuse iniziali i prodotti del marchio sono scomparsi dalle varie piattaforme di e-commerce cinesi. Una portavoce del sito retail Suning.com ha detto di aver rimosso tutti i prodotti D&G dopo l’incidente. Il marchio non era disponibile neppure sui siti di Taobao e JD.com.

I cinesi non sembrano aver gradito le scuse dei due stilisti italiani e il video ha raccolto circa centomila commenti nelle tre ore dalla sua pubblicazione. “Piegano i loro preziosi capi al renminbi, allora” si legge in un commento su Weibo.

(con fonte Afp)