Domenica 4 novembre 2018 - 17:05

Sri Lanka, presidente: parlamento riaprirà entro 10 giorni

Crisi politica nell'isola, pressione sul capo dello stato

Roma, 4 nov. (askanews) – Il presidente dello Sri Lanka Maithripala Sirisena ha annunciato oggi che revocherà la sospensione del Parlamento entro 10 giorni, in un momento in cui è sottoposto alla pressione internazionale per risolvere la crisi politica che si è sviluppata nell’isola.

Sirisena venerdì aveva promesso al presidente del parlamento che avrebbe richiamato l’assemblea mercoledì. Ha chiuso il parlamento un giorno dopo aver licenziato, il 23 ottobre, il primo ministro Ranil Wickremesinghe per nominare al suo posto l’ex presidente Mahinda Rajapakse,

Tuttavia Wickremesinghe rivendica tuttora il ruolo di premier e chiede un voto in parlamento per dimostrare che ha la maggioranza. (Fonte Afp)