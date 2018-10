Giovedì 18 ottobre 2018 - 08:16

Martedì inaugurazione ponte più lungo del mondo Cina-Hong Kong

55 chilometri di struttura sul Fiume delle Perle

Hong Kong, 18 ott. (askanews) – Martedì si terrà la cerimonia inaugurale del ponte più lungo del mondo, destinato a collegare Hong Kong, Macao e la Cina. Un progetto partito nel 2009, funestato da problemi di budget, corruzione, morti sul lavoro e vari ritardi e che è ancora avvolto dal segreto.

I 55 chilometri, che includono anche una sezione sott’acqua, collegheranno l’isola di Lantau (Hong Kong), Zhuhai in Cina e l’enclave del gioco d’azzardo di Macau, attraversando le acque dell’estuario del Fiume delle Perle. All’inaugurazione sarà presente anche il presidente cinese Xi Jinping, ma non sono stati altri dettagli come, per esempio, se il ponte sarà di fatto aperto e operativo da martedì stesso.

Se per i sostenitori del progetto si tratta di una meraviglia dell’ingegneria, per i detrattori è soltanto un modo per integrare sempre di più Hong Kong alla Cina.

(fonte afp)