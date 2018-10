Mercoledì 10 ottobre 2018 - 07:32

Presidente Regione Lombardia al Salone del Mobile Milano.Moscow

Fontana vedrà anche il collega della regione di Mosca

Mosca, 10 ott. (askanews) – L’Italia punto di riferimento per i russi quando si parla di design: arriva il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana al Salone del Mobile Milano.Moscow, la manifestazione che si apre oggi e si propone al pubblico come l’appuntamento più importante del design e dell’arredo per l’area ex-URSS. Fontana sarà anche domani nella capitale russa, incontrando il suo omologo, governatore della Regione di Mosca, Andrei Vorobyev. Ma questa prima giornata sarà dedicata principalmente al design e al made in Italy.

Quest’anno l’Agenzia ICE, rappresentata a Mosca da Pierpaolo Celeste, è coinvolta nell’organizzazione di quella che è la 14a edizione della Fiera internazionale ISaoloni, ma che da quest’anno cambia nome, proprio a sottolineare la medesima identità di una manifestazione che, sia a Mosca, sia a Milano, si propone al pubblico come l’appuntamento internazionale più importante del mondo del design e dell’arredo.

Sono più di 280 le aziende presenti a rappresentare una vasta offerta, che spazia dagli arredi agli imbottiti, agli apparecchi per l’illuminazione, alle cucine e mobili da ufficio, all’arredo-bagno. Presenti anche i complementi, i prodotti tessili e gli elementi d’arredo per la casa e per il contract.

Fino al 13 ottobre vedrà anche un marchio come Richard Ginori, massima espressione dell’eccellenza italiana nell’alta manifattura artistica della porcellana, presente con alcune delle sue collezioni più prestigiose, in collaborazione con BoscoCasa, il nuovo negozio del partner russo Bosco di Ciliegi, che gestisce circa 200 negozi monomarca tra Mosca, San Pietroburgo, Novosibirisk e Samara.

Il Salone del Mobile Milano.Moscow, già conosciuto come iSaloni WorldWide Moscow, dal 2005 rappresenta un appuntamento internazionale di riferimento del mercato del design e dell’arredo per la Russia e i Paesi dell’area ex sovietica, meta ogni anno di oltre 30.000 operatori, stampa e appassionati del settore.