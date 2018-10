Mercoledì 10 ottobre 2018 - 19:32

Fontana: Salvini a Mosca per sostenere nostre imprese

"Dimostrare la vicinanza e la grande credibilità che abbiamo"

Mosca, 10 ott (askanews) – “Mi sembra che sia lo stesso motivo per il quale io sono qua a Mosca adesso: cercare di sostenere la nostra imprenditoria”. Così ha commentato il presidente della regione Lombardia, Attilio fontana, a Mosca per il Salone del mobile, in merito alla prossima visita di Matteo Salvini, prevista nella capitale russa per il 17 ottobre. Secondo Fontana, il vicepremier e ministro dell’interno vuole “dimostrare la vicinanza e la grande credibilità che abbiamo in tutta l’imprenditoria”.