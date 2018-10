Mercoledì 3 ottobre 2018 - 13:33

Lega Nord inaugura una sua sezione a Praga

Domenica, ospite Tomio Okamura

Roma, 3 ott. (askanews) – La Lega Nord inaugura una propria sezione a Praga, nel corso domenica di una serata di tesseramento che avrà come ospite Tomio Okamura, il leader sovranista e anti islamico della Repubblica ceca.

La sezione praghese del partito di Matteo Salvini farà capo alla “Lega nel mondo” – l’organizzazione appena lanciata che coordina tutte le sedi internazionali del Carroccio – e nasce su iniziativa di Lucio Mastandrea, un giovane imprenditore sardo, che opera da cinque anni a Praga, dove è proprietario di un albergo e di un ristorante.

“La presenza di Okamura non è casuale, in quanto i suoi rapporti con la Lega sono andati consolidandosi in questi ultimi anni e da questa relazione è scaturita direi una perfetta sintonia fra i nostri movimenti politici” afferma lo stesso Mastandrea, riferendosi alla Spd – Svoboda a prima demokracie (Libertà e Democrazia diretta), il partito di cui Okamura è leader.

La Spd – formazione che alle scorse elezioni politiche ha raccolto quasi l’11% dei voti, grazie a un programma in massima parte basato su proclami anti Unione europea e anti Islam – è impegnata proprio in questi giorni nella campagna in vista del voto del 5 e 6 ottobre, quando i cittadini cechi saranno chiamati ad eleggere i nuovi consigli comunali, fra cui quello di Praga, e a rinnovare un terzo del Senato.

A testimonianza di quanto siano stretti i rapporti fra Lega e Spd, Okamura in vista del prossimo appuntamento con le urne sta puntando su una campagna elettorale che ha Salvini come testimonial. Numerosi manifesti, dove compare l’immagine del vicepremier e ministro dell’Interno italiano, sono affissi nella capitala ceca, in modo particolare nei vagoni della metropolitana. Lo slogan è: “Italiani, austriaci, ungheresi e polacchi ce l’hanno già fatta. Diamo una chance anche a Praga”.

Il riferimento è agli stati europei dove le forze sovraniste hanno già ra ggiunto responsabilità di governo. Sul manifesto si legge inoltre: “Matteo Salvini è la dimostrazione che laddove governano i nostri partiti partner è ora iniziata, dopo il caos, una fase di ordine, giustizia, democrazia e prosperità.”