Giovedì 20 settembre 2018 - 12:21

Italia-Russia, Stagioni russe porta teatro Satiricon in Friuli

Non includerà soltanto spettacoli ma anche laboratori

Mosca, 20 set. (askanews) – Dal 25 settembre al 3 ottobre 2018 a Pordenone e a Udine, in Italia, si svolgerà la tournée del Teatro statale russo “Satiricon” che porta il nome di Arkadij Raikin. Il programma non includerà soltanto spettacoli ma anche laboratori, seminari, incontri tematici e lezioni.

L’evento fa parte del vasto programma del progetto culturale internazionale “Le Stagioni Russe in Italia” e viene realizzato con il supporto del Ministero della Cultura della Federazione Russa, con la collaborazione della Scuola sperimentale per gli attori (Pordenone) e con il Festival internazionale “Arlecchino errante”.

Nel programma della tournée ci sono lo spettacolo “Il medico per forza” di Molière (la regia di K. Raikin), i laboratori artistici di K. Raikin per attori e registi italiani, le lezioni sulla storia del Teatro “Satiricon”, la prima visione in Italia del film “Truffaldino di Bergamo” (il regista è Vorobjov, il protagonista è interpretato da Rajkin), nonché una serata-concerto di K. Rajkin.