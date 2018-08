Giovedì 30 agosto 2018 - 22:40

Trump minaccia di togliere gli Stati Uniti dal Wto

Il presidente Usa ne chiede una riorganizzazione

New York, 30 ago. (askanews) – Il presidente americano, Donald Trump, è tornato a minacciare il ritiro degli Stati Uniti dall’Organizzazione mondiale del commercio, il Wto, se la prima economia al mondo non sarà trattata in modo migliore.

In una intervista concessa a Bloomberg News e condotta alla Casa Bianca, il leader Usa ha detto: “Se non lo cambiano, ritirerò gli Usa dal Wto”, già accusato in passato di mettere l’America in una posizione di svantaggio.

Il ritiro degli Usa dal Wto metterebbe gravemente a repentaglio il sistema commerciale multilaterale che Washington ha contribuito a creare dopo la Seconda guerra mondiale.

L’amministrazione Trump è convinta che l’ingresso della Cina nel Wto nel 2001 sia stato un errore.