Domenica 1 luglio 2018 - 12:05

Polonia smentisce accordo con Berlino su migranti

Dopo Repubblica ceca e Ungheria, anche Varsavia nega intesa

Roma, 1 lug. (askanews) – Il governo di Varsavia ha smentito oggi di avere raggiunto un accordo con Berlino sul rinvio in Polonia dei migranti, come hanno già fatto ieri Repubblica ceca e Ungheria. “Non c’è un nuovo accordo sull’accoglienza dei richiedenti asilo da altri paesi dell’Unione europea, la Polonia ha una politica di asilo molto restrittiva e non la cambieremo”, ha affermato il portavoce del ministero degli Affari Esteri polacco, Artur Lompart. “Lo confermiamo come hanno già fatto la Repubblica ceca e l’Ungheria”, ha aggiunto il portavoce.

Angela Merkel, sotto pressione nel suo paese sulla politica di asilo, aveva annunciato eri di avere raggiunto accordi con altri 15 paesi per co-gestire i “movimenti secondari” riaccogliendo i richiedenti asilo registrati sul proprio territorio: tra questi Paesi figurerebbero anche Repubblica Ceca e Ungheria. Ma Praga e Budapest hanno immediatamente smentito. “Nessun negoziato tra Repubblica Ceca e Germania su questo tema ha avuto luogo”, ha detto il primo ministro ceco Andrej Babis, parlando di “assurdità totale”.

E Bertalan Havasi, portavoce del primo ministro ungherese Viktor Orban, aveva affermato che la posizione del suo paese è rimasta “invariata dal 2015”. “Nessun richiedente asilo può entrare nel territorio ungherese se il richiedente asilo è già entrato in Grecia o in un altro Stato membro”, ha detto Havasi, secondo l’agenzia ungherese MTI.

(fonte afp)