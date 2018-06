Giovedì 14 giugno 2018 - 20:28

Putin dà via ai Mondiali: “Russia ospitale, sincera e amichevole”

"Amore per il calcio ci unisce in un'unica squadra"

Mosca, 14 giu. (askanews) – “L’amore per il calcio unisce il mondo intero in una sola squadra, a prescindere dalla lingua o dall’ideologia”, ha detto il presidente russo Vladimir Putin aprendo ufficialmente i Mondiali di calcio nello stadio Luzhniki di Mosca, prima della partita inaugurale Russia-Arabia Saudita vinta dai padroni di casa 5-0. E poi l’invito a conoscere la Russia “ospitale, sincera e amichevole”.

La Russia si è preparata alla Coppa del Mondo “responsabilmente, facendo il possibile affinché i tifosi, gli atleti e gli esperti potessero godersi questa celebrazione, si potessero immergere nell’atmosfera e potessero conoscere la Russia, ospitale, sincera e amichevole. Questo grande evento sportivo si sta svolgendo in Russia per la prima volta e ne siamo veramente lieti – ha continuato nel messaggio trasmesso prima del calcio di inizio – Nel nostro Paese il calcio non è soltanto uno sport popolare, non soltanto lo sport più bello, la gente lo ama veramente”.

Nella cerimonia di apertura anche l’esibizione delal popstar britannica Robbie Williams che ha cantato “Let Me Entertain You”.

(con fonte afp)