Usa, Dip.Stato: Italia continuerà a giocare ruoli chiave nel mondo

Usa "impazienti" di consultarsi con nuovo governo Conte

New York, 6 giu. (askanews) – L’America di Donald Trump continua a considerare l’Italia “uno dei suoi più stretti alleati” ed è “impaziente di continuare a lavorare e consultarsi a stretto contatto con il nuovo governo”. Anche perché, ha spiegato ad Askanews un portavoce del dipartimento di Stato, il nostro Paese “ha giocato e continuerà a giocare ruoli chiave nei nostri sforzi a livello di Regioni e in tutto il mondo”. Paesi specifici non sono stati citati, nella richiesta di commento fatta da Askanews.

Il portavoce del dipartimento di cui Mike Pompeo è segretario non ha voluto “farsi coinvolgere in ipotesi né rispondere a congetture” in merito a un potenziale allentamento delle sanzioni contro la Russia (ieri il presidente del Consiglio Conte ha detto che l’obiettivo è “rivedere il sistema delle sanzioni”). No comment anche su quanto Washington sia preoccupata e giudichi possibile un’uscita del nostro Paese dall’euro (temuta recentemente dai mercati ma esclusa dal neo presidente del consiglio).

Il dipartimento di Stato ha detto che “non ci sono meeting da annunciare in questo momento”. Nulla di formale è dunque previsto. Intanto Conte prepara il suo debutto sulla scena internaziale al summit del G7 previsto in Canada venerdì e sabato.

