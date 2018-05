Sabato 12 maggio 2018 - 08:34

Usa: pronti ad aiutare economia Nordcorea se Kim denuclearizza

Il segretario di Stato Usa Pompeo ha incontrato omologa sudcoreana

Washington, 12 mag. (askanews) – Gli Stati Uniti promettono di contribuire alla ricostruzione della disastrata economia della Corea del Nord se il regime di Kim Jong Un rinuncerà al suo arsenale nucleare.

“Se la Corea del Nord intraprende serie azioni per una veloce denuclearizzazione, gli Stati Uniti sono pronti a lavorare con la Corea del Nord per arrivare ad un livello di prosperità pari a quello dei nostri amici sudcoreani”, ha detto il segretario di Stato Usa Mike Pompeo ieri sera, praticamente a un mese dal summit tra il leader nordcoreano e il presidente americano Donald Trump, in agenda per il 12 giugno a Singapore.

Pompeo ha parlato dopo colloqui con la collega sudcoreana Kang Kyung-wha, un incontro organizzato per coordinare i preparativi per lo storico incontro. Il 22 maggio si passerà al massimo livello, con un vertice tra Trump e il presidente sudcoreano Moon Jae-in alla Casa Bianca. (con fonte afp)