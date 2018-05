Mercoledì 9 maggio 2018 - 18:45

Stagioni russe. Nelle Marche festival “Giornate di San Pietroburgo”

Il programma includeva anche una sfilata moda di designer russi

Mosca, 9 mag. (askanews) – Si chiude oggi nella città di Senigallia, nelle Marche, il festival “Le Giornate di San Pietroburgo in Italia”. L’evento è incluso nel vasto programma le “Stagioni russe” in Italia, il festival che coinvolge 40 città italiane, attualmente in corso e di cui Askanews è media partner. Il 4 maggio, gli allievi russi hanno dato un concerto di musica popolare dall’Accademia della musica popolare di Igor Krutoy di San Pietroburgo al teatro “La Fenice” di Senigallia.

Il programma includeva anche una sfilata moda di designer russi, Nina Alekseeva e Zhamso Ochirov. Il festival “Giorni di San Pietroburgo in Italia” ha avuto un significativo programma culturale e imprenditoriale, il cui scopo è quello di espandere i legami socio-culturali con la regione Marche (Italia). Rappresentanti della cultura e dell’arte della capitale degli zar, con il sostegno del Consolato Onorario della Federazione Russa nelle Marche (Italia), con la partecipazione di artisti italiani, hanno tenuto lezioni di pittura, canto e recitazione per studenti italiani.

L’evento è supportato dal Comitato per la Cultura di San Pietroburgo e il Consolato Generale d’Italia a San Pietroburgo, il Consolato Onorario della Federazione Russa ad Ancona, l’Ufficio del Sindaco di Senigallia e il festival “Stagioni russe” in Italia.