Domenica 25 marzo 2018 - 18:03

Da domani egiziani al voto: scontata la riconferma di al Sisi

Sostanzialmente senza concorrenti, unico dubbio l'affluenza

Roma, 25 mar. (askanews) – Gli egiziani cominceranno domani a recarsi alle urne per le elezioni presidenziali, con il capo di Stato uscente, Abdel Fattah al Sisi, che dovrebbe ottenere facilmente un secondo mandato quadriennale. Circa 60 milioni di persone in Egitto, il paese più popoloso del mondo arabo, sono registrate per il voto che si terrà in tre giornate, da domani al 28 marzo.

Gli elettori saranno chiamati a scegliere tra il presidente uscente e uno sfidante, Moussa Mostafa Moussa, un politico poco conosciuto che si è candidato poco prima della data di chiusura delle liste, salvando almeno la facciata di elezioni che, altrimenti, avrebbero avuto un unico candidato.

“Moussa Mostafa Moussa ha poche chance di ottenere un numero significativo di voti. La sua campagna è debole, molte persone non sanno neanche che è candidato ed è complessivamente poco conosciuto” ha commentato Mostafa Kamel al Sayed dell’Università del Cairo.

In un’intervista alla televisione egiziana rilasciata questa settimana, il 63enne al Sisi ha lamentato l’assenza di opponenti seri. “Ne avrei voluto uno, o due, o tre, o 10 delle migliori persone e avrei voluto che voi sceglieste chi preferite”, ha detto.

Nelle elezioni del 2014, Sisi affrontò Hamdeen Sabbahi, un politico di sinistra ben più conosciuto di Moussa. Ciononostante ottenne il 96,9 per cento dei voti.

Quindi l’unico vero dubbio sul voto riguarda l’affluenza: il timore che la legittimazione del presidente possa essere intaccata da una bassa affluenza, tanto che Sisi ha fatto un appello a recarsi alle urne.

Nel 2014 l’affluenza si fermò al 37% nel voto in due giornate, tanto che le autorità dovettero aggiungere una terza giornata per raggiungere il 47,5%. Quest’anno è improbabile, nonostante i tre giorni di voto, che si raggiunga anche il 37 per cento, ha spiegato al Sayed. “Il risultato è scontato e questo non incoraggia gli egiziani ad andare a votare”, ha spiegato l’analista.

(Fonte Afp)