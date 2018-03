Sabato 24 marzo 2018 - 20:18

Usa, la nipote di Martin Luther King: “Sogno un mondo senza armi”

Yolanda Renee King, 9 anni, a Washington per la marcia contro armi

Washington, 24 mar. (askanews) – La nipote di Martin Luther King, 9 anni, è salita sul palco della marcia in corso a Washington per il controllo delle armi ed emulando il nonno ha detto di avere anche lei un sogno: “Un mondo senza armi”.

Yolanda Renee King è apparsa a sorpresa alla “Marcia per le nostre vite” tenuta vicino al National Mall dove il nonno tenne il celebre discorso “I Have a Dream” nell’agosto del 1963, auspicando la fine del razzismo negli Stati Uniti. “Mio nonno aveva un sogno, che i suoi quattro figli non fossero giudicati per il colore della loro pelle ma per il loro carattere. Io ho un sogno che questo sia un mondo senza armi”. La piccola King ha quindi trascinato la folla in un canto: “Spargete la voce che avete sentito, in tutto il paese, noi saremo una grande generazione”.

Una folla di centinaia di migliaia di persone sta partecipando alla marcia di Washington per chiedere leggi più severe sulle armi. Altre grandi manifestazioni sono in corso ad Atlanta, Boston, Chicago, Cincinnati, Dallas, Houston, Los Angeles, Miami, Minneapolis, Nashville, Seattle e altre città americane. A New York, l’ex Beatle Paul McCartney è sceso in strada indossando una maglietta con su scritto “Possiamo mettere fine alla violenza delle armi”. In migliaia si sono radunati in un parco di Parkland, in Florida, per rendere omaggio ai 14 studenti e ai tre adulti uccisi da un 19enne il 14 febbraio scorso alla scuola Stoneman Douglas. Proprio gli studenti della scuola di Parkland hanno lanciato le proteste in corso oggi. (fonte Afp)