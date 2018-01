Mercoledì 31 gennaio 2018 - 07:36

Premier Gb May in Cina per rafforzare rapporti commerciali

Pechino vuole adesione a iniziativa per riaprire le Vie della Seta

Roma, 31 gen. (askanews) – La premier britannica Theresa May è arrivata oggi in Cina per cercare di rafforzare i suoi rapporti commerciali con la seconda economia del mondo, in un momento in cui sta tagliando i ponti con l’Unione europea.

May ha iniziato la sua visita dalla città industriale nella Cina centrale di Wuhan e sarà nella Repubblica popolare fino a venerdì, in quella che il ministero degli Esteri di Pechino ha definito una “visita storica”.

In seguito, oggi, May si recherà nella capitale, dove incontrerà il primo ministro Li Keqiang. Domani ci saranno i colloqui con il presidente Xi Jinping e venerdì visiterà l’hub del business di Shanghai.

Con May e il marito, Philip, viaggiano 50 tra aziende e organizzazioni, in quella che l’ufficio della premier ha definito “la più ampia” delegazione britannica che si sia mai recata all’estero.

Pechino si attende che Londra adotti l’Iniziativa Belt and Road, il progetto di riaprire le antiche Vie della Seta per collegare commerci tra le due estremità dell’Eurasia. Ma la Gran Bretagna appare tiepida sul progetto, con il portavoce di May convinto che, seppure si tratti di un’idea promettente, tuttavia sia “vitale che i progetti della Belt and Road Initiative rispettino gli standard internazionali”. (Fonte Afp)