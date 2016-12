Edutainment, imparare giocando

Una proposta Lisciani

“Coloro che fanno distinzione fra intrattenimento ed educazione forse non sanno che l'educazione deve essere divertente e il divertimento deve essere educativo”.

Marshall McLuhan - sociologo, critico letterario e professore - sottolineava come il livello di attenzione di un alunno possa variare in base al metodo di insegnamento che si sceglie di utilizzare. Qualche anno dopo la sua dichiarazione Bob Heyman, produttore di documentari per il National Geographic, conierà il termine edutainment espressione che fonde le due parole educational ed entertainment: divertimento educativo!

E’ una forma di intrattenimento finalizzata sia a educare, sia a divertire, cercando di far socializzare le persone tramite momenti incastonati all’interno di altre forme di intrattenimento, come programmi televisivi, videogiochi, film e siti web. La televisione inserisce da molti anni nei propri palinsesti programmi dedicati principalmente al mondo dell’infanzia: non semplici cartoni animati, ma trasmissioni nate con l’obiettivo di educare alla manualità, all’uso dei colori, all’ascolto, alle operazioni basilari della scuola. Dalla numerazione all’alfabeto.

Carotina Super Bip, ideata e prodotta dal Gruppo Lisciani ne è un esempio di successo, tanto che dopo gli ottimi risultati delle prime due stagioni, non solo è tornato sugli schermi italiani, ma ha preso il volo per la Polonia e la Francia. In programmazione sul canale prescolare di Viacom, Nick Jr (in esclusiva su Sky 603-604), tutti i bambini potranno seguire le avventure di Carotina e dei suoi amici, dal lunedì al venerdì alle ore 15:30. A gennaio la quarta stagione!