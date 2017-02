Walt Disney: utili sopra stime ma deludono ricavi, pesa canale Espn

New York, 8 feb. (askanews) - Reduce da un anno fiscale con una tripletta di record (ricavi, utili netti e profitti per azione), Walt Disney ha chiuso il primo trimestre dell'anno nuovo con utili sopra le stime ma ricavi deludenti. Se i parchi a tema e le attività cinematografiche hanno soddisfatto gli analisti - merito in quest'ultimo caso dell'uscita nelle sale di "Rogue One: A Star Wars Story" - a non convincere è stata ancora una volta la performance del canale sportivo ESPN; da esso dipende la maggioranza dei profitti nella divisione di tv via cavo. L'emittente ha sofferto un calo della pubblicità e degli ascolti (con le persone che preferiscono sempre di più servizi in streaming) oltre a costi in aumento per la programmazione legata alla National Basketball Association e alla National Football League.

Robert A. Iger, l'amministratore delegato del gruppo, si è detto "soddisfatto della performance finanziaria del primo trimestre fiscale". Il top manager è "estremamente fiducioso" nella capacità del gruppo "di continuare ad aumentare il valore nel lungo termine". Nella call a commento dei conti ha ricordato la sua intenzione di lasciare il gruppo nel 2018 ma ha aggiunto: "Farò quello che sarà nel migliore interesse del gruppo; se servirà che io resti, sarò aperto a quella eventualità", ha dichiarato sostenendo che il processo di successione è in corso ed è "forte"; il Wall Street Journal aveva invece scritto il giorno precedente che la ricerca di un successore era in alto mare.Nel suo primo trimestre fiscale, Walt Disney ha registrato profitti per 2,48 miliardi di dollari o 1,55 dollari per azione, in calo del 14% da 2,88 miliardi o 1,73 dollari per azione dello stesso periodo dell'anno precedente. Al netto di voci straordinarie, gli utili per azione sono scesi a 1,55 da 1,63 dollari, comunque sopra 1,49 dollari attesi dal mercato.

Nei tre mesi chiusi il 31 dicembre 2016, il colosso dell'intrattenimento ha messo a segno ricavi per 14,784 miliardi di dollari, in ribasso annuo del 3%. Il consenso era per vendite pari a 15,6 miliardi di dollari.

Nella divisione delle reti tv, che include Espn, c'è stato un ribasso dei ricavi del 2% a 6,233 miliardi e gli utili operativi sono scesi del 4% a 1,362 miliardi; in particolare quella delle reti via cavo ha generato un fatturato in declino del 2% a 4,428 miliardi con profitti operativi in ribasso dell'11% a 864 milioni.

I parchi e i resort hanno garantito 4,555 miliardi di fatturato (+6% annuo) e utili operativi di 1,11 miliardi (+13%); il rialzo è dovuto a un aumento del prezzo dei biglietti, degli ingressi e dei consumi da parte dei visitatori. I profitti sarebbero cresciuti di più senza l'uragano Matthew.

La divisione cinematrografica, che ha prodotto e distribuito tra gli altri "Alla ricerca di Dory" (il sequel di "Alla ricerca di Nemo"), ha messo a segno vendite in calo del 7% a 2,52 miliardi con utili operativi scesi del 17% a 842 milioni. Ha pesato il difficile confronto con gli ultimi tre mesi del 2015, quando nelle sale arrivò "Guerre Stellari: il risveglio della forza". Se quel film parte della celebre saga aveva registrato incassi mondiali per 2 miliardi di dollari, "Rogue One" ne ha messi a segno oltre un miliardo soltanto. A controbilanciare almeno in parte il declino sono state le performance di "Doctor Strange" e "Oceania".

I ricavi della divisione dei prodotti al consumo e di media interattivi sono stati di 1,476 miliardi, in calo del 23% sull'anno prima; gli utili operativi sono scesi del 25% a 642 milioni. Anche in questo caso, il paragone con lo stesso trimestre del 2015 è stato sfavorevole in termini di prodotti ispirati a "Guerre stellari" e a "Frozen". Il gruppo ha citato anche cambi valutari penalizzanti.

In attesa della trimestrale, arrivata a mercati Usa chiusi il 7 febbraio, il titolo aveva perso lo 0,52% a 109 dollari. Nel dopo mercato è scivolato dello 0,36%. Da inizio anno ha guadagnato il 16%.