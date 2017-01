Voucher, Boeri: Cgil ipocrita, ne ha usati 75mila

Roma, 11 gen. (askanews) - In "questi giorni c'è molta ipocrisia" e la Cgil ha usato "75mila voucher" non solo a Bologna e non solo per i pensionati. Così il presidente dell'Inps, Tito Boeri, in un'intervista su 'La Repubblica'.

"Non c'è dubbio - ha affermato Boeri - che c'è stato un abuso dei voucher per le prestazioni temporanee e accessorie e che sono stati utilizzati per finalità molto differenti da quelle che il legislatore si era proposto. Qualche correttivo quindi serve. Ma cancellare i voucher sarebbe davvero sbagliato".

Nel dibattito di questi giorni, il presidente Inps vede "molta ipocrisia. Nell'ultimo anno la Cgil ha investito 750 mila euro in voucher; non si tratta quindi né solo di Bologna né solo di pensionati".