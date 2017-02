Vodafone Italia, nel III trimestre crescono ricavi e clienti

Roma, 2 feb. (askanews) - Vodafone Italia chiude il terzo trimestre al 31 dicembre 2016 con ricavi da servizi e clienti in banda larga, mobile e fissa, in crescita.

I ricavi da servizi hanno raggiunto 1.330 milioni di euro con una crescita del 3%, rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, confermando una la crescita continua negli ultimi trimestri.

In crescita anche i ricavi da servizi mobili (+1,4%), a 1.105 milioni di euro, sostenuti dall'aumento del consumo di dati mobili (+56%), dal numero di clienti 4G - cresciuti nel solo trimestre di un ulteriore milione, a quota 8,3 milioni - nonché dalla performance positiva del segmento business.

Accelera anche la crescita dei ricavi da servizi di rete fissa (+11,9%) pari a 225 milioni di euro, e dei clienti di banda larga fissa (+11,1%), che si attestano a 2,119 milioni, con 70.000 nuovi clienti di banda larga fissa nel trimestre.

La copertura della rete 4G supera il 97% della popolazione in oltre 6.700 comuni, di cui 1.000 in 4G+. I servizi in fibra sono disponibili in 444 città italiane, e raggiungono 11 milioni di famiglie e imprese.

La partnership con Open Fiber, sottolinea la società, "oltre a Milano, Bologna e Torino, e' adesso attiva commercialmente su Perugia, e a breve seguiranno le altre grandi citta' previste dall'accordo".