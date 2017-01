Vivendi ha 4.500 azioni di Ei Towers (Mediaset)

Milano, 13 gen. (askanews) - Vivendi, dopo essere arrivata poco sotto la soglia dell'Opa in Mediaset, detiene anche una piccola quota in Ei Towers, la società delle torri controllata dal Biscione. Secondo quanto si apprende da un filing model del gruppo francese sugli acquisti relativi alle azioni Mediaset effettuati a dicembre, il 15 dicembre Vivendi ha acquistato 4.500 titoli Ei Towers per un controvalore di circa 220mila euro. Gli acquisti sono stati effettuati su un mercato estero e corrispondono a uno 0,016% del capitale di Ei Towers. Una quota minima ma che, viene spiegato, permette a Vivendi di essere informati sull'andamento della società.