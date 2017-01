Roma, 19 gen. (askanews) - Vola la fiducia degli investitori internazionali, che sta toccando i massimi dall'inizio dell'ultima crisi finanziaria del 2008, spinta dall'ottimismo per le possibili prossime politiche espansive dell'amministrazione Trump. E' quanto emerge dall'ultimo rapporto pubblicato oggi da UBS Wealth Management Americas (WMA) con il suo rapporto trimestrale UBS Investor Watch, "The Investor Revived".

Alla base dell'ottimismo, secondo i risultati del sondaggio condotto da Ubs, gli investitori citano le politiche di Trump pro-business (71%) - tra cui le tasse personali e aziendali inferiori - le aspettative per una minore regolamentazione e una maggiore spesa in infrastrutture (69%) che, credono, stimoleranno la crescita economica degli Stati Uniti.

Secondo il rapporto Ubs le prospettive degli investitori per l'economia, che era la loro principale preoccupazione durante le elezioni presidenziali nel 2016, sono migliorate del 50% da quando è stato eletto Trump. Inoltre, il 68% degli investitori ha detto di prevedere politiche che portino a forti rendimenti del mercato azionario nei prossimi sei mesi. Di conseguenza, la maggior parte degli investitori (55%) sono attivamente alla ricerca di opportunità di investimento, rispetto al 34% registrato subito dopo le elezioni, con un 42% di investitori che probabilmente aumenterà i propri investimenti nel mercato azionario e quasi un terzo degli investitori più ricchi (30 %) pronti a investire contante.

Il rapporto include un sondaggio di proprietari di piccole imprese, che mostra come le loro prospettive per l'economia siano migliorate anche in previsione dei cambiamenti di politica attesi e hanno in programma di investire maggiormente nelle loro attività e di aumentare le assunzioni.

"Dopo anni di cautela a seguito della crisi finanziaria, stiamo finalmente vedendo la marea cambiare. Gli investitori sono più disposti a muovere la liquidità accantonata e ad aumentare gli investimenti, mentre gli imprenditori sono destinati ad aumentare gli investimenti e le assunzioni", ha detto Paula Polito, client Strategy Officer di WMA. "Se il recente ottimismo continua, sarà di buon auspicio per i mercati e l'economia."