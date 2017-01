Usa: Trump, altri Paesi ci sfruttano con svalutazioni valute

New York, 31 gen. (askanews) - Effetto Trump sul dollaro, che perde quota contro una serie di valute tra cui l'euro e lo yen. Diventato famoso per avere detto in una intervista al Wall Street Journal che "il dollaro è troppo forte", un tema su cui i suoi predecessori si sono guardati bene dal pronunciarsi, il presidente americano è convinto che "il nostro Paese sia stato gestito così male". Ecco perché lui vuole perseguire politiche commerciali tali da fare in modo che nazioni straniere "paghino quanto dovuto" per i prodotti americani, anche quelli farmaceutici.

L'occasione in cui Trump ha pronunciato queste parole, insinuando che Cina e Giappone svalutano le loro valute per sostenere le loro esportazioni, è stato il suo incontro alla Casa Bianca con alcuni leader del settore farmaceutico. "Non sappiamo niente di svalutazioni", ha tuonato Trump secondo cui Pechino e Tokyo indeboliscono rispettivamente lo yuan e lo yen "mentre noi ce ne stiamo seduti qui come un gruppo di cretini".

E' per colpa di queste e altre nazioni che secondo lui le aziende pharma Usa "se ne sono andate" all'estero, "non producono più farmaci qui" in Usa. La colpa "è in gran parte delle regolamentazioni", del fatto che altri paesi "si approfittano di noi" proprio con le svalutazioni. Se invece, come intende fare Trump, le nazioni pagheranno quanto dovuto per i farmaci Usa, le aziende produttrici "avranno più risorse finanziarie con cui accelerare lo sviluppo di nuove cure. Credo che ciò sia importante".