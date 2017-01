Usa, per S&P con Trump è improbabile ritorno a 'tripla A' a breve

New York, 11 gen. (askanews) - È improbabile che gli Stati Uniti riguadagnino la 'tripla A', la valutazione massima, di Standard & Poor's durante il 2017, sotto l'amministrazione Trump. Lo ha detto Moritz Kraemer, responsabile dei rating sovrani dell'agenzia di rating, durante un'intervista a Cnbc.

Il downgrade è avvenuto cinque anni fa, giustificato con i timori legati all'aumento del debito e del deficit federale; oggi, Washington "non sta facendo molto per cancellare quelle preoccupazioni" ha detto l'economista, sottolineando che l'attuale processo politico "è molto incerto". Secondo Kraemer, "per assegnare la tripla A ci si aspetta un po' più di visibilità, una certa maggiore continuità politica", motivo per cui l'outlook resta stabile, ma cambiamenti del rating sono improbabili nel breve periodo.

L'agenzia teme un aumento del deficit con il presidente eletto, Donald Trump. "Se si ha maggiore crescita e meno debito va tutto bene, ma questo è ovviamente facile a dirsi. L'agenda politica che sembra sarà portata avanti non suggerisce che questo sarà uno scenario sostenibile", ha detto Kraemer, sottolineando che "se ci fossero importanti tagli fiscali, forse ulteriori spese per le infrastrutture e altri programmi di spesa, a parità di condizioni, si verificherebbe probabilmente un incremento del debito".