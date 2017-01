Usa, per guida Sec Trump sceglie avvocato Wall Street Jay Clayton

Lo ha annunciato il suo staff per la transizione

New York, 4 gen. (askanews) - Jay Clayton, avvocato di Wall Street che ha avuto tra i propri clienti Goldman Sachs e Barclays Capital, sarà il prossimo presidente della Securities and Exchange Commission, la Consob americana. Dopo le anticipazioni del Wall Street Journal, è arrivata la conferma da parte dello staff per la transizione del presidente eletto, Donald Trump.

Clayton, attualmente partner dello studio Sullivan & Cromwell, prenderà il posto di Mary Jo White. L'avvocato aveva seguito, tra le altre cose, la quotazione di Alibaba Group alla Borsa americana nel 2014. "Clayton - si legge nella nota diffusa - avrà un ruolo importante nel liberare la forza della nostra economia nel creare posti di lavoro, incoraggiando gli investimenti nelle aziende americane, fornendo una forte supervisione di Wall Street". La sua nomina dovrà essere confermata dal Senato.