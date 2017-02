Usa, Lagarde (Fmi) resta ottimista su crescita ma cauta su tassi

Roma, 12 feb. (askanews) - Il direttore esecutivo del Fondo monetario internazionale (FMI), Christine Lagarde, ha confermato il suo ottimismo sulla crescita degli Stati Uniti con l'amministrazione ma anche messo in guardia dall'impatto sull'economia del resto del mondo che un possibile rialzo dei tassi Usa potrebbe provocare.

"Da quel poco che sappiamo e sottolineo questo perché vi è un processo in evoluzione - ha detto Lagarde durante il World Government Summit, l'incontro annuale dei responsabili politici organizzato a Dubai - abbiamo motivo di essere ottimista circa la crescita economica negli Stati Uniti". Si è in particolare riscontrato che la crescita sarebbe stimolata dagli investimenti in infrastrutture prospettata dall'amministrazione Trump, la cui promessa di una riforma fiscale ha anche stimolato Wall Street nella seduta di venerdì scorso.

Anche prima dell'insediamento del Presidente Trump, il Fmi aveva lasciato invariato, il 16 gennaio scorso, le previsioni per la crescita economica del globo, ma aveva rialzato quelle degli Stati Uniti puntando su un enorme "stimolo fiscale" della nuova amministrazione di Washington.

Secondo le ultime stime del Fondo, dopo essere cresciuto del 3,1% nel 2016, il Pil mondiale dovrebbe accelerare del 3,4% quest'anno e del 3,6% nel 2018. ma l'istituzione di Washington continua a mettere in guardia contro le tentazioni "protezionistiche" negli Stati Uniti o in Europa. Lagarde, nel suo intervento a Dubai, ha messo in guardia contro le conseguenze negative per l'economia globale di un'accelerazione della crescita degli Stati Uniti. "Questa è una buona notizia", ha detto a proposito del potenziale di crescita degli Stati Uniti prima di affrontare le "preoccupazioni per il resto del mondo" spiegando che per il dollaro è probabile un'evoluzione che reenda probabile un rialzo dei tassi d'interesse Usa da parte della Fed, che metterebbe sotto pressione le economie del resto del mondo. (Con fonte Afp)