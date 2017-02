Usa, Cnn: intelligence ha verificato in parte dossier Trump-Russia

Grazie alle intercettazioni. Ma per ora no conferme su presidente

New York 11 feb. (askanews) - Il dossier russo su Donald Trump potrebbe contenere elementi credibili. A dirlo sono gli investigatori americani che si stanno occupando delle indagini sulle 35 pagine raccolte da un ex spia britannica e circolato su Internet poco prima che Trump si insediasse alla Casa Bianca.

Secondo quanto scrive Cnn gli investigatori avrebbero provato che alcune telefonate tra funzionari russi citate nel dossier sarebbero avvenute nei giorni e alle ore citate nel documento.

Tuttavia, continua Cnn, non ci sono notizie su quali siano i temi discussi e neppure se Donald Trump sia effettivamente citato o coinvolto.

Tuttavia, continua il network americano, quanto sostenuto dagli 007 americani dà più credibilità al dossier che è stato più volte definito dall'amministrazione Trump un falso. Le prove nelle mani degli investigatori Usa si basano su alcune intercettazioni che danno alla polizia e all'intelligence americana "grande sicurezza" nella credibilità di alcuni aspetti del dossier.

La reazione della Casa Bianca è arrivata in pochi minuti. "Continuiamo a essere disgustati dalle notizie false di CNN", ha detto in un commento Sean Spicer. Si dice che il dossier russo circolasse già da tempo negli ambienti di Washington.

Il documento è stato compilato da Christopher Steele, una ex spia britannica, sia per i democratici che si battevano contro Trump che per l'opposizione interna al partito repubblicano che ha cercato senza alcun risultato di fermare l'ascesa del miliardario.

Dopo essere finito nelle mani dell'intelligence americana - che lo ha mostrato sia a Barack Obama che a Donald Trump - il sito online BuzzFeed ha deciso di pubblicarlo. Descrive in modo molto dettagliato i rapporti tra i Donald Trump e alcuni figure di primo piano del governo russo, sostenendo una diretta influenza del Cremino sul miliardario.

Allo stesso tempo sostiene che che Trump avrebbe pagato alcune prostitute russe per organizzare un festino nella camera d'albergo usata dagli Obama a Mosca e poi avrebbe chiesto alle donne fare pipì sul letto sul quale dormirono l'ex presidente Usa e la moglie Michelle.