Ue: se Italia non fa sforzi possibile aggravare procedura conti

Roma, 22 feb. (askanews) - Nel caso in cui l'Italia non dovesse onorare i suoi impegni sui conti pubblici "tutte le opzioni si aprono, anche quella della procedura correttiva". Lo ha affermato il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, durante la conferenza stampa di presentazione dei rapporti dell'Ue sul semestre europeo. Tuttavia sui legami tra economia e finanza nella Penisola, "non parlerei di tempesta perfetta - ha aggiunto -: anche in Italia prosegue la crescita economica e questione dei crediti deteriorati nella banche è stata affrontata, ma serve fare altro".

"La commissione europea non chiama le tempeste - gli ha fatto eco il commissario agli Affari economici Pierre Moscovici -. semmai cerca di portare le navi in un porto sicuro". L'aggravamento della procedura sui conti dell'Italia "si può imporre se gli sforzi richiesti non venissero fatti, lo step up è sulla tavola. Ma non cerchiamo di provocare disordini, cerchiamo di governare i problemi e proseguiamo il dialogo".