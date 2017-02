Ue peggiora stime su conti Italia, ma "niente ultimatum"

roma, 13 feb. (askanews) - Crescita economica ritoccata in meglio, ma che vede l'Italia comunque relegata nella scomoda posizione di fanalino di coda di tutta l'Unione europea, e stime sui conti pubblici riviste in peggio. Tuttavia "non c'è nessun ultimatum" alla Penisola, ha assicurato il Commissario europeo agli Affari economici, Pierre oscovici. "C'è una discussione positiva, in particolare con il ministro Pier Carlo Padoan".

Il 22 febbraio l'Ue dovrebbe presentare il fatidico rapporto sul rispetto della regola del debito. Ma se da qui ad allora da Roma dovessero specificare con quali misure si intenda effettuare quella correzione di 0,2 punti di Pil richiesta dall'Ue il rapporto potrebbe slittare. Intanto Bruxelles "prende nota positivamente del pubblico impegno preso dal governo di adottare misure aggiuntive entro aprile 2017".

Quanto alla crescita, la Commissione ora sul 2016 stima un più 0,9 per cento del Pil, cui dovrebbe seguire una espansione analoga nel 2017 e un più 1,1 per cento nel 2018. I dati, contenuti nelle previsioni economiche invernali, vanno raffrontati con quelli dello scorso 9 novembre quando l'Ue prevedeva un Pil 2016 al più 0,7 per cento, seguito rispettivamente da più 0,9 e più 1 per cento su 2017 e 2018. Le prospettive di crescita dell'Italia sono "stabili ma modeste. Con debolezze strutturali che franano una ripresa più forte.

Sui conti sul 2017 l'Ue stima un rapporto deficit-Pil al 2,4 per cento, dopo il 2,3 per cento del 2016, e sul 2018 al 2,6%. Lo scorso 9 novembre sempre l'Ue stimava il deficit-Pil al 2,4 per cento sul 2016 e sul 2017 e al 2,6 per cento sul 2018. Nelle nuove previsioni il debito-Pil è indicato al 132,8 per cento sul 2016, al 133,3 quest'anno per cento per poi limarsi al 133,2 per cento nel 2018. Tre mesi fa era stimato al 133 per cento del Pil sul 2016 e al 133,1 per cento su 2017 e 2018.

Infine il deficit strutturale di bilancio, voce cruciale nella valutazione da parte di Bruxelles delle regole del Patto di stabilità e di crescita, è stimato all'1,6 per cento del Pil sul 2016 e atteso al 2 per cento sul 2017 e al 2,5 per cento nel 2018. Tre mesi fa era indicato rispettivamente all'1,6 per cento su 2016, 2,2 per cento sul 2017 e 2,4 per cento sul 2018.

Tornando alla generale performance di crescita, lo scorso anno l'Italia non si è ritrovata ultima giusto solo perché c'è stata la Grecia con quel mesto più 0,3 per ceno di Pil. Ma da quest'anno registrerà il tasso più debole di tutta l'Unione europea. Nel frattempo il mercato del lavoro italiano continuerà a migliorare, anche se attenuando leggermente il ritmo dei progressi. L'occupazione dovrebbe registrare un più 0,7 per cento quest'anno e un più 0,8 per cento nel 2018. Sempre secondo l'Ue, il tasso di disoccupazione si limerà all'11,6 per cento quest'anno e all'11,4 per cento nel 2018.