Ue impone definitivamente dazi su import piastre accaio Cina

Roma, 28 feb. (askanews) - La Commissione europea ha deciso di imporre su base definitiva dazi a carico delle importazioni di acciaio dalla Cina, rilevando un "pesante dumping" delle imprese del Dragone contro quelle europee. In questo modo le piastre pesanti di acciaio in provenienza dalla Cina si vedranno imporre dazi tra il 65 e il 73 per cento, secondo quanto riporta un comunicato dell'Ue.