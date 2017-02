Ue: bene impegno Italia su misure extra conti entro aprile

Saranno prese in conto non appena saranno disponibili i dettagli

Bruxelles, 13 feb (askanews) - "La Commissione prende nota positivamente del pubblico impegno preso dal governo di adottare misure di bilancio aggiuntive pari allo 0,2% del Pil entro il mese di aprile 2017". E' quanto afferma l'Esecutivo comunitario, nelle "Previsioni economiche d'inverno" pubblicate oggi a Bruxelles, rispetto alla "manovrina" richiesta all'Italia per compensare la deviazione dal percorso di aggiustamento del deficit strutturale ed evitare la procedura per non rispetto della regola del debito.

Le decisioni di bilancio del governo "saranno prese in conto non appena saranno disponibili dettagli sufficienti per valutare le specifiche misure da attuare", aggiunge la Commissione.