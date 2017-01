New York, 24 gen. (askanews) - Ricalcando un tweet in cui aveva detto che vuole "nuove fabbriche costruite qui per auto vendute qui" in Usa, Donald Trump ha chiesto ai vertici di produttori di auto riuniti alla Casa Bianca, tra i presenti anche l'ad di Fca Sergio Marchionne, una "spinta" per la costruzione di fabbriche nella nazione americana. E dicendo che l'ambientalismo è "fuori controllo", il successore di Barack Obama ha promesso un taglio delle tasse e della deregulation. In passato Trump aveva minacciato alti dazi doganali per chi produce vetture in Messico e le importa in Usa.