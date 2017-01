Tod's: Bonomi investe con il 3%, titolo corre in Borsa (+7%)

Milano, 11 gen. (askanews) - Tod's corre a Piazza Affari, mettendo a segno un rialzo di oltre il 7%, sulla notizia dell'investimento di Andrea Bonomi nel gruppo di Diego Della Valle, con una quota che ha superato la soglia del 3%. Secondo quanto si apprende, confermando indiscrezioni di stampa odierne, Strategic Capital, società di investimento che fa capo a BI-Invest, la holding della famiglia Bonomi, ha in portafoglio il 3% del capitale di Tod's, in un'ottica di investimento di medio-lungo periodo.

"Strategic Capital", spiega una fonte vicino al dossier, "opera con la logica di un fondo sovrano, investe in aziende quotate, con quote di minoranza, non prendendone quindi il controllo, in una logica di investimento di medio-lungo termine". Per Strategic Capital, che ha un programma di investimento da 1 miliardo di euro, di cui 200 milioni già "impegnati", si tratta del secondo investimento dopo quello effettuato in Aeroporti di Bologna. Secondo quanto viene spiegato, Bonomi crede nel piano di rilancio di Della Valle, oltre ad aver individuato in Tod's una buona opportunità di investimento, considerato i valori del titolo. Le comunicazioni del superamento della soglia rilevante sono state inviate ieri sera alla Consob.

Bonomi e Della Valle sono stati alleati la scorsa estate nella battaglia per la conquista del gruppo Rcs, andato poi a Urbano Cairo.