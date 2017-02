Tim: in Italia migliori risultati dal 2007

Milano, 3 feb. (askanews) - Performance 2016 record per il gruppo Tim per il domestic. Lo evidenzia una nota del gruppo, sottolineando che si trattano dei migliori risultati dal 2007, con i ricavi che si stabilizzano e l'ebitda su base organica escludendo oneri non ricorrenti che cresce di oltre il 4%.

Nel dettaglio, l'ebitda domestic ammonta a 6,7 miliardi. Superato l'obiettivo di crescita low single digit su base organica escludendo le componenti non ricorrenti, registrando per l'anno un +4,5% (mid single digit). La crescita organica nel solo quarto trimestre è dell'8,4% (+13,6 punti percentuali rispetto al -5,2% del primo trimestre 2016).

In Italia si è registrata un'accelerazione nella crescita dei ricavi da servizi mobili, con un +3,1% nell'ultimo trimestre 2016. Sono diventati positivi nel quarto trimestre i ricavi del fisso (+1,5%), sostenuti anche dalle offerte innovative di prodotti abilitanti (smart tv, set-top box, connected devices). Forte diminuzione delle line losses nel mercato fisso, che scendono a -83mila unità nell'ultimo trimestre, calando del 41% rispetto al dato di -140mila unità registrato nel primo trimestre 2016.