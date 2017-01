Non lasceremo l'Italia sola a fronteggiare la tragedia

Roma, 19 gen. (askanews) - "Faremo tutto il possibile per offrire il nostro aiuto in questo momento difficile". Lo ha affermato il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, con una nota a seguito dei nuovo terremoti in Italia. "A nome di tutta la Commissione europea ribadisco la nostra solidarietà al popolo italiano e alle autorità del paese".

"L'Ue - ha aggiunto - non lascerà sola l'Italia a fronteggiare questa tragedia ed è pronta a mobilitare tutti gli strumenti a sua disposizione".