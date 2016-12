Telecom sale in Borsa (+2,8%), voci di ingresso Cdp anti-Vivendi

La Stampa: mossa del Governo per evitare vendita a Orange

Milano, 23 dic. (askanews) - Telecom Italia maglia rosa tra le blue chip di Piazza Affari, con un rialzo del 2,8% a 0,843 euro. La Stampa scrive oggi che ci sarebbe un piano del governo per sventare la vendita del gruppo telefonico ai francesi di Orange, arrivando a pareggiare la quota di Vivendi in Telecom, attraverso l'ingresso di Cdp e costringere così Bollorè a trattare ad armi pari sulla vicenda Mediaset. In lieve rialzo il titolo del Biscione (+0,5% a 4,012 euro): Vivendi è arrivata ieri a ridosso della soglia d'Opa, detenendo il 29,94% dei diritti di voto.