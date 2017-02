Il viceministro: ok a riprendere immediatamente il servizio

Roma, 21 feb. (askanews) - Le 21 sigle che rappresentano i tassisti, presenti al tavolo al ministero dei trasporti, sono d'accordo per "la sospensione immediata delle proteste e la ripresa immediata del servizio". Lo ha detto il viceministro delle Infrastrutture, Riccardo Nencini, uscendo dal ministero.

Nencini ha confermato poi che da domani partirà un tavolo per uno schema di decreto ministeriale per il riordino del settore e la lotta all'abusivismo, mentre la legge 21/92 "resta pienamente in vigore".