Taxi, Becchis: indennizzo ai tassisti, poi spazio a Uber e app

Roma, 17 feb. (askanews) - Un indennizzo parziale per i tassisti e poi la liberalizzazione del mercato, lasciando spazio a Uber e alle altre app e definendo nuove regole per le nuove realtà. È la soluzione ideale, secondo l'economista Franco Becchis, per lo scontro tra i taxi e i noleggi con conducente (Ncc), che da anni dà origine a tensioni e proteste. Una soluzione "difficile da realizzare", perchè costosa e non pienamente accettabile dai tassisti. Ma che può risolvere il problema dell'azzeramento del valore delle licenze, aprendo il settore ai profondi cambiamenti legati all'evoluzione tecnologica. E "sicuramente ci vorrà una regulation nuova, che non può essere quella dei taxi. Sennò saremmo ancora ai tempi delle caravelle".

"La protesta di questi giorni è un episodio di una vicenda pluriennale", spiega il direttore scientifico della Fondazione per l'Ambiente e della Turin School of Local Regulation. Il problema c'è "da quando le app come Uber hanno invaso il mercato e la politica non è in grado di dare una soluzione organica: c'è una forte difficoltà a decidere". Il decreto milleproroghe, infatti, sospende nuovamente l'efficacia della norme definite alcuni anni fa per imbrigliare gli Ncc, tra cui Uber. "C'è un'incrostazione storica ed economica - sottolinea Becchis - che rende tutto molto difficile. Perchè la concessione che il Comune dà al tassista è un pezzo del suo patrimonio e il tassista diventa un soggetto con cui non si riesce a trattare: ci sono delle condizioni di rendita difficili da smontare".

"In uno scenario ideale - secondo lo studioso - lo Stato dovrebbe concedere una parziale compensazione ai tassisti. Non totale però, perchè sarebbe una grossa ingiustizia verso tutti quelli che hanno perso il lavoro o l'attività per la globalizzazione e internet, come ad esempio i negozi di musica, senza ricevere alcuna compensazione. Ma i tassisti sono una forza con una capacità di ricatto, per cui si potrebbe studiare una forma di indennizzo e liberalizzare il mercato. Sarebbe però - avverte - una soluzione molto costosa, perchè implica spesa pubblica, e che si confronterebbe con la rabbia dei tassisti non disposti ad accettare un indennizzo solo parziale".

"Le app come UberPop - afferma Becchis - è vero che allargano il mercato, ma al contempo rubano clienti ai taxi. Per i tassisti sono illegali, ma lo stop che pretendono per i nuovi servizi è una cosa contraria all'interesse pubblico e al buonsenso. Gli smartphone stanno permettendo un grande avanzamento tecnologico: fermare la possibilità che milioni di micro-offerte incontrino milioni di micro-domande è un tentativo astorico".

"Arriverà presto - spiega il direttore scientifico della Turin School of Local Regulation - una sentenza della Corte di giustizia Ue che stabilirà se Uber debba essere trattata come una società di trasporti o un servizio digitale". Nella prima ipotesi si avrebbe un duro colpo non solo per Uber ma per tutti i big della sharing economy, come Airbnb. Ma è più probabile che Uber sia considerata come "una piattaforma e questo aprirebbe un ampio mare in cui tutte le barche a vela di queste app sono pronte a entrare".

Per il nuovo mondo che si aprirà, sottolinea l'economista, "ci vogliono regole, imposte e standard qualitativi, ma non possono essere gli stessi della tecnologia precedente. Le vecchie tecnologie devono accettare di essere sconfitte e il taxi è tecnologicamente sconfitto". I tassisti portano avanti "una battaglia corporativa e antieconomica, perchè la tecnologia li sta spiazzando". Una battaglia, conclude Becchis, che si ripete periodicamente, perchè "le corporazioni che hanno vissuto di esclusive e monopoli, quando vengono colpite, reagiscono rabbiosamente: succede così da tremila anni".