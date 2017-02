S&P: crescita Italia sotto l'1% e rischi da politica e banche

Roma, 28 feb. (askanews) - Crescita sotto l'1 per cento l'anno e persistente incertezza sia sulle banche che dalla politica. E' la fotografia dell'Italia scattata da Standard & Poor's Global Ratings nell'ultimo rapporto sull'economia dell'eurozona. Un quadro in cui la penisola, dato il suo elevato debito pubblico combinato ad un ritmo di crescita non sostenuto si trova particolarmente esposta a "shock" da eventuali aumenti dei tassi di interesse. E intanto il 2017 rischia di diventare "un anno perso" per le riforme.

Il quadro attuale, secondo l'agenzia è di una crescita economica "che per l'insieme del 2016 ha raggiunto solo l'1 per cento, con il Pil che ha decelerato allo 0,2 per cento congiunturale nel quarto trimestre. Gli indicatori più recenti parlano di una crescita che prosegue, tuttavia la risalita dell'inflazione implica retribuzioni reali più basse". Mentre sul versante politico continuano a prevalere lo stallo a livello di coalizione di governo e le difficoltà a portare avanti riforme. S&P ricorda come l'aumento dello spread Btp-Bund rifletta poroprio i timori legati all'incertezza politica.

Sulle prospettive "ci attendiamo che l'economia cresca meno dell'1 per cento l'anno sul periodo 2017-2018". L'incertezza politica e la situazione del settore bancario dovrebbero frenare la crescita del credito e in questo modo gli investimenti delle imprese e il 2017 rischia di essere un anno perso per le riforme di cui il Paese ha bisogno. A livello strutturale, la bassa competitività resta un grande problema.