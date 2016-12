Roma, 30 dic. (askanews) - È operativo il Fondo Pinturicchio, il primo Fondo di Crediti di Sorgente Sgr, la società di gestione del risparmio di Sorgente Group. Il portafoglio del fondo, che possiede già crediti per oltre 9 milioni di euro di valore nominale (Gross Book Value), verrà ampliato dall'acquisizione di portafogli di crediti in sofferenza (Npl). Pinturicchio acquisirà crediti che possono essere emessi da banche con sede o succursali in Italia, da società di credito al consumo e da utilities (società di energia distribuita).

Il Fondo, destinato ad investitori istituzionali, annovera tra i sottoscrittori iniziali alcune Banche di Credito Cooperativo e un Fondo Pensione. Il suo obiettivo di raccolta è di 150 milioni e ha una durata di sette anni, prorogabile di altri due.

Si tratta - spiega la società - di uno dei primi fondi italiani ad investire in via diretta nell'acquisizione di portafogli di crediti, per il quale la società si è strutturata assumendo persone dedicate. Il direttore generale di Sorgente Sgr, Giovanni Cerrone, commenta: "Il lancio del Fondo Pinturicchio rappresenta un debutto per il nostro Gruppo in un settore in crescita come quello degli NPLs. In Italia l'esposizione delle banche nel settore supera la cifra record di 340 miliardi, si sta creando una grande opportunità dal momento che gli Istituti Bancari si stanno alleggerendo soprattutto dei propri crediti in sofferenza, così come prevendono le linee guida della BCE. Il prossimo passo per il Gruppo Sorgente sarà il lancio di un altro fondo che investirà in crediti performing, ovvero in bonis".