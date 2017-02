Snapchat prepara l'Ipo, punta a raccogliere 3 miliardi di dollari

Roma, 3 feb. (askanews) - I messagini di Snapchat potranno anche scomparire dopo 24 ore, ma il primo prospetto depositato dalla sua controllante presso l'autorità di borsa è disponibile per essere letto e riletto da chi sia interessato all'Ipo. Il gruppo a capo della app punta a quotarsi mettendo in vendita titoli per tre miliardi di dollari. Snap spera di raggiungere una valutazione di 25 miliardi di dollari.

Dal documento, l'azienda fondata nel 2011 da Evan Spiegel (finito sulla cover di ottobre dell'italiano "L'Uomo Vogue") e Bobby Murphy in uno studentato a Stanford (California), spiega di avere chiuso il 2016 con una perdita di 514,64 milioni di dollari, peggiore di quella da 372,89 milioni del 2015. Snap ha avvertito: "Abbiamo subito una perdita operativa in passato, ci aspettiamo di incorrere in una perdita operativa nel futuro e potremmo non raggiungere mai o mantenere la redditività".

I ricavi 2016 sono stati di 404,48 milioni di dollari contro i 58,66 milioni del 2015; nel solo quarto trimestre i ricavi medi per utente sono saliti a 1,05 dollari contro i 31 centesimi dello stesso periodo dell'anno precedente.

Nel trimestre chiuso il 31 dicembre 2016, ogni giorno 158 milioni di persone hanno usato la app, il 48% in più dell'anno prima. Tuttavia Snap elenca una serie di rischi associati alla fedeltà degli utenti, concentrati nella fascia di età tra i 18 e i 34 anni. Potrebbero "rivolgersi ad altri prodotti, cosa che peserebbe negativamente sulla crescita".