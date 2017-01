Snam vince Webranking Europe: migliore per comunicazione digitale

Roma, 30 gen. (askanews) - Snam si è aggiudicata la ventesima edizione del Webranking by Comprend Europe, risultando la migliore società per la comunicazione corporate online tra le 500 più importanti aziende europee. Con un punteggio di 93,6 su 100, Snam ha riportato, inoltre, la valutazione più alta in tutta la storia del Webranking, esattamente come avvenuto per l'edizione italiana, che l'ha vista salire sul podio lo scorso novembre a Milano.

Lo rende noto in un comunicato la stessa Smam specificando che la ricerca valuta la trasparenza e la completezza dei contenuti digitali messi a disposizione degli utenti e la loro fruizione, enfatizzando l'importanza di una strategia a lungo termine di condivisione delle informazioni e di un impegno costante nella sua attuazione.

La comunicazione digitale di Snam, che ha ulteriormente migliorato le proprie performance rispetto allo scorso anno, è stata premiata per la facilità di reperimento di informazioni utili per i diversi interlocutori dell'azienda, la completezza dei contenuti su strategia, identità e obiettivi societari, oltre agli approfondimenti su temi di cruciale importanza per il business, come la governance, la sostenibilità e la prospettiva di lungo termine caratteristica della società.

Il primo posto nel Webranking Europe - sottolinea Snam nella nota - premia l'impegno di Snam nel coinvolgere i propri stakeholder con un approccio trasparente, attraverso contenuti distintivi e di interesse, accessibili da qualsiasi dispositivo grazie a un'infrastruttura web responsive, dinamica e integrata con le principali piattaforme di social network.