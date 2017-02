Smartphone, da 15 giugno fine ai costi roaming in Unione europea

Roma, 1 feb. (askanews) - L'ultimo tassello che mancava è andato al suo posto: dal 15 giugno prossimo si concluderanno i costi di roaming tra Paesi dell'Unione europea. I rappresentati di Parlamento europeo, Consiglio europeo e Commissione hanno raggiunto un accordo sull'ultimo aspetto tecnico che restava da definire, secondo quanto riporta un comunicato: i prezzi all'ingrossso che gli operatori possono praticarsi vicendevolmente per consentire il roaming tra reti.

Sono stati così stabiliti diversi massimali: 3,2 cent al minuto per le chiamate voce e 1 cent per Sms. Sui collegamenti dati è previsto un percorso a tappe decrementale: massimo 7,7 euro per GigaByte dal 15 giugno, 6 euro per GB dal primo gennaio 2018, 4,5 euro per GB dal primo gennaio 2019, 3,5 euro per GB dal primo gennaio 2020, 3 euro dal 2021 e 2,5 euro per GB dal 2022. "Era l'ultimo pezzo del puzzle - ha commentato il vicepresidente della Commissione Andrus Ansip - dal 15 giugno gli europei saranno in grado di circolare nell'Ue senza costi di roaming".