Sharp vincitrice di otto Bli awards

Roma, 1 feb. (askanews) - Il Buyers Laboratory LLC (BLI), autorità leader a livello mondiale in document imaging, software e servizi, ha conferito a Sharp otto Award, tra questi sei prestigiosi "Pick Award" per la serie MFP A3 a colori, recentemente rinnovata.

Alle MFP A3 a colori di Sharp MX-3050N, MX-3550N, MX-5050N e MX-6050N sono stati assegnati i premi BLI "Picks for Outstanding entry-level" rispettivamente per le gamme di velocità da 21 a 30ppm, da 31 a 40ppm, da 41 a 50ppm e da 51 a 60ppm. La MX-3070N ha ricevuto un premio "Outstanding" come MFP A3 a colori con velocità da 21 a 30ppm, e la MX-6070N, la macchina con le caratteristiche tecniche più elevate della gamma, ha ricevuto anche un premio "Outstanding" come MFP A3 a colori da 51 a 60ppm.

Inoltre, Sharp ha ricevuto il premio "Outstanding Achievement in Innovation" per la pagina web di amministrazione service e IT della serie MX. "Il nuovo design della web utility di Sharp la rende estremamente semplice da usare, e include una serie di funzionalità ancora mai viste sulle web utility della concorrenza" ha dichiarato George Mikolay, Senior Editor di BLI.

La piattaforma Cloud Portal Office di Sharp è stata insignita del premio "Outstanding Content and Collaboration Service". Assegnati ogni anno, i "Pick Award" riconoscono i migliori prodotti hardware della categoria, sulla base dei risultati di rigorose valutazioni effettuate per due mesi nei laboratori BLI, ed è raro che una sola azienda riceva così tanti premi per singoli prodotti, nonché un premio "Oustanding Achievement".

Carlo Alberto Tenchini, Direttore Marketing di Sharp Italia, commenta: "Il nostro obiettivo è quello di fornire alle imprese dispositivi affidabili che garantiscono prestazioni superiori, offrendo quella flessibilità dettata dal continuo mutamento delle esigenze di lavoro. Siamo orgogliosi che la versatilità della nostra nuova offerta sia stata ufficialmente riconosciuta da BLI".