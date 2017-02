Scaricabarile di Schaeuble su Draghi: colpa sua il nostro surplus

"Non voglio esser criticato io per le sue scelte"

Roma, 6 feb. (askanews) - Scaricabarile sulla Bce e su Mario Draghi da parte del ministro delle Finanze della Germania, Wolfgang Schaeuble, rispetto alle accuse lanciate dall'amministrazione Trump contro l'euro e Berlino. "Quando il presidente della Bce Mario Draghi si lancio nella politica monetaria espansiva, gli feci presente che questo avrebbe fatto aumentare il surplus commerciale della Germania. All'epoca promisi di non criticare pubblicamente questa linea - ha affermato Schaeuble in una intervista pubblicata questo fine settimana sul Taggespiegel -. Ma non voglio essere criticato io per le conseguenze di questa politica".

Questo in risposta alle pesanti accuse lanciate nei giorni scorsi dal superconsulente al commercio del neo presidente Usa, Peter Navarro, direttore del National Trade Council, che ha definito l'euro un "marco mascherato" e pesantemente sottovalutato, che Berlino avrebbe sfruttato ai danni degli altri paesi europei e degli Usa.

La reazione di Schaeuble, come in altre occasioni, mostra tonalità più intransigenti rispetto a quelle della cancelliera Angela Merkel. Per parte sua la Bce ha da poco ribadito invece l'intenzione di portare avanti la politica espansiva e di stimoli per tutto il 2017, o oltre se necessario. E il suo mandato istituzionale riguarda il mantenimento della stabilità dei prezzi, non prevede alcun obiettivo rispetto al surplus commerciale di questo o quel Paese. Oggi pomeriggio Draghi terrà la consueta audizione trimestrale al Parlamento europeo.