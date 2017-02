Salini Impregilo, atteso un 2017 record da Lane e dagli Usa

Milano, 10 feb. (askanews) - "Ci aspettiamo un anno record nel 2017 da Lane e dagli Stati Uniti. Nel solo mese di gennaio Lane ha raccolto, tra ordini acquisiti ed in corso di definizione, 800 milioni di dollari". Lo ha detto l'amministratore delegato di Salini Impregilo, Pietro Salini, parlando a una convention interna dei primi livelli del gruppo.

La Lane Construction, società statunitense controllata da Salini Impregilo, è una delle principali imprese di costruzioni degli Stati Uniti. Con un fatturato di circa 1,5 miliardi di dollari e 5.000 impiegati, ha attività in oltre 20 stati US. Negli stati Uniti la società è il primo contractor nel settore Highways e, il più grande produttore privato di composti bituminosi ed uno dei maggiori player nel P3 Market (Public Private Partnerships), con il coinvolgimento in operazioni per oltre 4,4 miliardi di dollari.

Al momento Lane Construction è impegnata in molti progetti strategici in diversi stati nel settore strade ed autostrade, come la costruzione di 29 miglia della I-95 Express Lanes da Alessandria a Stafford, e 14 miglia della I-495 dallo svincolo di Springfield al Dulles Toll Road, in Virginia, o la progettazione, realizzazione, finanziamento, gestione e mantenimento della I-4 Ultimate in Florida, del valore di 2,3 miliardi di dollari. Oltre alla realizzazione di grandi progetti di gestione delle acque reflue, come il progetto Anacostia a Washington DC. I nuovi contratti rafforzano la presenza del gruppo negli Usa, un mercato che rappresenta il 24% del fatturato Salini Impregilo, con l'obiettivo di arrivare ad una quota del 30%. La società punta a un ruolo di primo piano nel settore delle infrastrutture nel Paese, per cui il presidente Donald Trump prevede investimenti per 1 trilione di dollari.