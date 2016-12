Salerno-Reggio Calabria cambia nome in Autostrada del Mediterraneo

Reggio Calabria, 22 dic. (askanews) - L'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria cambierà nome in A2-Autostrada del Mediterraneo e sarà la naturale prosecuzione dell'autostrada A1-Milano-Napoli, con una lunghezza di 436 chilometri. Lo ha annunciato il presidente dell'Anas, Gianni Vittorio Armani, durante la presentazione della fine dei lavori sulla Salerno-Reggio Calabria.

"Abbiamo lavorato in questi mesi - ha detto Armani - per trasformare l'A3 da simbolo negativo di eterna incompiuta d'Italia a esempio positivo di una grande autostrada moderna ed efficiente, che sia anche una porta di accesso alla straordinaria scelta di mete turistiche offerte dalle aree che attraversa".

"Ecco perché - ha aggiunto Armani - si chiamerà Autostrada del Mediterraneo, un'autostrada con un itinerario che attraversa il cuore meridionale del Belpaese, divenendo essa stessa meta e luogo di sosta, in grado di generare circuiti di opportunità per il territorio".

"La nuova autostrada - ha concluso Armani - assumerà il nome di A2, come naturale prosecuzione dell'itinerario Nord-Sud che nasce a Milano con l'A1".

L'autostrada partirà da Fisciano, in provincia di Salerno, per terminare a Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria.