Ryanair, O'Leary: attendiamo risposta Alitalia su lunghe tratte

Roma, 7 feb. (askanews) - Ryanair ha ribadito che al momento e almeno per i prossimi 5-7 anni non intende lanciarsi sulle tratte intercontinentali, mentre l'amministratore delegato Michael O'Leary ha ripetuto di aver avanzato una proposta ad Alitalia, sulla vendita di biglietti per tratte intercontinentale sulla rete di Ryanair.

"Abbiamo parlato con Alitalia 2 settimane fa sulle vendite di voli intercontinentali - ha detto O'Leary durante una conferenza stampa a Roma -. L'offerta è stata vista in maniera positiva, ma la situazione di Alitalia potrebbe allungare i tempi di risposta. Aspettiamo una risposta da Alitalia".